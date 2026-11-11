Єврокомісія запропонувала обмеження мікротранзакцій для дітей — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, Європейська комісія представила проєкт Акта цифрової справедливості (Digital Fairness Act, DFA), який передбачає нові обмеження для відеоігор, зокрема щодо мікротранзакцій для неповнолітніх. Як повідомляє Politico Europe, представники ігрової індустрії розкритикували ініціативу, заявивши, що вона може послабити конкурентоспроможність європейського сектору.

Обмеження для ігор

Згідно з проєктом, розробники не зможуть заробляти на пропозиціях неповнолітнім здійснювати мікротранзакції для просування у грі. Йдеться про механіки pay-to-win або pay-to-progress, за яких гравець витрачає реальні кошти, аби отримати перевагу чи просуватися у грі.

Документ також передбачає обмеження для лутбоксів — наборів із випадковими віртуальними предметами, які можна купувати за реальні гроші. Внутрішньоігрові віртуальні валюти для користувачів віком до 18 років мають бути вимкнені за замовчуванням. Проєкт ще мають узгодити з іншими інституціями ЄС.

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У Єврокомісії пояснюють, що такі практики можуть стимулювати надмірні витрати, насамперед серед вразливих споживачів, зокрема дітей. За порушення правил можуть призначати штрафи до 6% глобальної виручки компанії у справах, що стосуються більш як двох третин населення Євросоюзу.

Позиція розробників

Європейська федерація розробників ігор та Video Games Europe, до якої входять, зокрема, Sony і Epic Games, у спільній заяві назвали запропоноване визначення pay-to-win принципово хибним і недостатньо чітким. На їхню думку, воно може поширюватися практично на будь-які покупки в іграх та створити плутанину для гравців і розробників.

Галузеві організації також заявили, що ігрова індустрія вже використовує батьківський контроль і вікову систему рейтингів PEGI, які, на їхню думку, проєкт DFA не враховує. За даними Європейської аудіовізуальної обсерваторії, торік витрати на відеоігри в ЄС перевищили 27 млрд євро, що становило 17% світового ринку.

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