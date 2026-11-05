Єврокомісія запустила платформу розробки чипів на €525 млн — Anadolu Agency

Європейська комісія запустила Європейську платформу розробки чипів у межах EU Chips Act. Ініціатива має мобілізувати €525 млн інвестицій для підтримки нового покоління європейських компаній, що займаються проєктуванням напівпровідників, повідомляє Anadolu Agency.

Гранти для стартапів

Стартапи на ранній стадії зможуть претендувати на гранти до €100 тис. для створення прототипів, які мають підтвердити здійсненність їхніх ідей. Більш зрілі компанії зможуть подаватися на фінансування до €16 млн для покриття витрат на розробку та комерціалізацію чипів.

Платформа надаватиме компаніям доступ до інструментів проєктування, технічної підтримки, компонентів інтелектуальної власності та виробничих потужностей. Стартапи й малі та середні підприємства також отримають консультації щодо подання заявок через мережу Європейських центрів компетенцій у сфері чипів. Фінансову підтримку доповнюватимуть навчання, швидке створення прототипів і доступ до передових технологічних ресурсів.

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Розвиток європейського виробництва

Із загального обсягу €440 млн нададуть у формі грантів ЄС та країни-учасниці. Ще €85 млн спрямують на хмарну інфраструктуру платформи, підтримувальні послуги та розробку інструментів проєктування чипів із відкритим кодом.

За даними Єврокомісії, європейські розробники чипів нині забезпечують менш як 1% світового доходу в цьому сегменті. Комісія зазначила, що нові виробничі потужності напівпровідників у Європі потребують достатнього попиту, значну частину якого мають сформувати європейські розробники чипів.

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