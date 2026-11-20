Жінки в Євросоюзі від 20 листопада символічно працюють безоплатно до завершення року через різницю в оплаті праці з чоловіками. Про це з посиланням на дані Європейської комісії повідомляє Der Spiegel. Це умовний розрахунок, що відображає середній гендерний розрив у погодинній оплаті праці, а не фактичне припинення виплат жінкам.

Розрив у ЄС і Німеччині

За даними Єврокомісії, середня валова погодинна зарплата чоловіків у ЄС на 11,1% вища, ніж у жінок. У перерахунку на календарний рік ця різниця відповідає періоду, що починається 20 листопада.

У Німеччині гендерний розрив в оплаті праці становить 16%. Країна протягом кількох місяців порушує законодавство ЄС, оскільки не імплементувала нові правила щодо прозорості оплати праці до національного законодавства.

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Імплементація директиви

Держави-члени ЄС мали завершити імплементацію директиви про прозорість оплати праці до 7 червня 2026 року. Документ у 2023 році ухвалили країни ЄС та Європейський парламент. Німеччина й інші держави поки не виконали цю вимогу.

Членкині Єврокомісії Роксана Минзату та Хаджа Лахбіб заявили, що затримки з упровадженням правил перешкоджають боротьбі за гендерну рівність і конкурентоспроможності. Єврокомісія має вирішити, чи розпочинати процедури проти держав, які не виконали зобов’язання.

У Міністерстві у справах сім’ї Німеччини повідомили, що провели необхідну підготовчу роботу для законопроєкту та уточнюють окремі питання перед початком законодавчої процедури. Там також зазначили, що намагатимуться мінімізувати навантаження на економіку.

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