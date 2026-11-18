Європейську комісію звинуватили у прикрашанні показників Єгипту, яке могло дозволити виділення країні 2,5 млрд євро пільгових позик у межах угоди загальною вартістю 7,4 млрд євро. Як повідомляє The Guardian, витоки документів ЄС та дані Міністерства соціальної солідарності Єгипту свідчать, що кількість домогосподарств, які отримують допомогу, фактично скоротилася.

Питання до соціальних програм

Йдеться про програми грошової підтримки Takaful і Karama для малозабезпечених та вразливих домогосподарств. Takaful передбачає виплати бідним сім’ям за умови регулярних медичних оглядів і належного відвідування дітьми школи, тоді як Karama надає безумовну допомогу людям з інвалідністю, літнім людям, сиротам і вдовам.

Для отримання першого траншу на 1 млрд євро Єгипет мав збільшити число домогосподарств-отримувачів цих програм на 100 тис. — до 4,7 млн. У конфіденційному звіті для законодавців ЄС Єврокомісія вказала, що ця умова була «загалом виконана». Водночас наведені в документі дані засвідчили чисте скорочення на 62 281 домогосподарство через багаторічну процедуру повторної перевірки права на допомогу.

Для наступного траншу на 1,5 млрд євро Єгипет мав додати ще 60 тис. домогосподарств. Єврокомісія визнала цю вимогу виконаною, пославшись на включення до програм 442 118 сімей. Однак дані єгипетського міністерства, які згодом видалили з його сайту, показували чисте зменшення кількості отримувачів на 23 453 домогосподарства за 11 місяців до червня 2026 року.

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Позиція Єврокомісії та реакція депутатів

Загалом у 2024–2026 роках, коли ЄС вимагав додати до програм 160 тис. домогосподарств, їхня кількість, за наведеними даними, зменшилася на 85 734. Єврокомісія пояснила, що ціль стосувалася нових сімей, включених до програм, а не чистого приросту їхньої кількості, та заявила про відсутність суперечності з вимогою розширювати програми грошової підтримки.

Нідерландська депутатка Європарламенту Тінеке Стрік повідомила, що звернеться до Єврокомісії по роз’яснення. Вона заявила, що макрофінансову допомогу від початку використовували передусім для заохочення Єгипту до співпраці у сфері міграції. Іспанська євродепутатка Сандра Гомес Лопес закликала Комісію прозоро пояснити, чому вона вважає умови виконаними.

У межах трирічного стратегічного партнерства Єгипет уже отримав 3,5 млрд євро пільгових позик трьома траншами. Останній транш на 1,5 млрд євро очікують до кінця 2027 року за умови виконання 24 економічних вимог, збереження програми МВФ та конкретних і переконливих кроків щодо демократичних механізмів, верховенства права і прав людини.

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