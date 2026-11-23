У Румунії Євроконтроль знову заблокував надходження від аеронавігаційних зборів, призначені для служби управління повітряним рухом ROMATSA. Як повідомила сама служба, захід пов’язаний із судовим спором між Pfizer Romania та румунською державою. Матеріал Romania Insider про це було опубліковано 23 листопада 2026 року.

Заблоковані надходження

Як повідомляє Romania Insider, блокування відновили на підставі забезпечувального заходу, якого домоглася Pfizer Romania. Він стосується доходів від зборів за аеронавігаційні послуги, що призначалися ROMATSA.

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Рішення судів

ROMATSA заявила, що кошти заблокували повторно, хоча суди в Брюсселі двічі ухвалювали рішення на її користь під час розгляду справи.

Робота служби

Румунський орган управління повітряним рухом заявив, що продовжує працювати повністю та надавати послуги. За його даними, поновлення заходу зі стягнення не вплинуло на польоти. У джерелі цей захід названо відновленим примусовим стягненням.

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