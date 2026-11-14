Європа визначила радників з нацбезпеки для переговорів щодо війни — Meduza English

У Дубліні, Ірландія, європейські лідери визначили радників з питань національної безпеки, які представлятимуть Європу на майбутніх переговорах про завершення війни Росії проти України. До делегації увійдуть представники Європейського Союзу, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, повідомляє Meduza з посиланням на Bloomberg.

Склад європейської делегації

Рішення ухвалили після саміту в Дубліні, що відбувся 12–13 листопада. Склад делегації підтвердили президент Європейської ради Антоніу Кошта та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Кошта заявив, що принципи та позиції Європи на цих переговорах добре відомі. За його словами, європейська команда діятиме спільно та в тісній координації з усіма державами-членами.

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Технічний рівень переговорів

Високопоставлений європейський посадовець повідомив Bloomberg, що радники братимуть участь у майбутніх зустрічах на технічному рівні. Представників для переговорів на найвищому рівні Європа ще не призначила.

Президент України Володимир Зеленський раніше закликав європейських лідерів призначити представників для участі в переговорах між Росією та Україною за посередництва США. Після зустрічі з президентом Росії — держави-агресора — Владіміром Путіним спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що тристоронні мирні переговори США, Росії та України буде розширено за участю Європи.

Речник Кремля Росії — держави-агресора — Дмітрій Пєсков сказав, що Москва не заперечує проти участі Європи. Водночас МЗС Росії заявило, що це питання не порушували під час зустрічі Путіна з американськими представниками. Пєсков додав, що рішення про розширення переговорів можуть ухвалити після того, як у Кремлі зрозуміють наміри європейців і їхню готовність сприяти мирному процесу.

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