Європейський парламент голосує щодо двох законодавчих проєктів, спрямованих на запобігання перебоям із постачанням медикаментів та зменшення залежності Євросоюзу від імпорту ліків. Про це повідомляє Tagesschau.

Швидше схвалення та виробництво в Європі

Один із проєктів — фармацевтичний пакет — має прискорити процедури схвалення лікарських засобів і створити стимули для появи вкрай потрібних препаратів. Другий документ, Critical Medicines Act, передбачає нарощування виробництва ліків у Європі.

Документ також пропонує надавати перевагу європейським виробникам під час державних закупівель. Мета ініціатив — забезпечити стабільне постачання критично важливих препаратів і скоротити залежність від третіх країн.

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Залежність від постачань з Азії

До критично важливих ліків у ЄС відносять, зокрема, антибіотики, інсулін для лікування діабету та вакцини. За даними ЄС, торік від 80% до 90% медикаментів у Європі походили з Азії, передусім із Китаю. Активні речовини для виробництва препаратів і готові ліки переважно надходять із країн поза межами ЄС.

Така залежність у попередні роки сприяла нестачі окремих препаратів в аптеках, зокрема знеболювальних, антибіотиків і дитячих жарознижувальних сиропів. Критики законодавчих ініціатив вважають, що запропонованих заходів недостатньо, аби переконати виробників розміщувати виробництво у відносно дорогій Європі. Вони також припускають подальше зростання цін на ліки.

Європейська комісія запропонувала зміни в березні 2025 року, а в травні 2026 року переговорники ЄС погодили відповідні правила.

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