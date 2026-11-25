Європейський парламент значною більшістю голосів підтримав передання семи пропозицій щодо наступного довгострокового бюджету ЄС на переговори з Радою Європейського Союзу. Голосування також відвернуло можливе оскарження з боку ультраправих, повідомляє Politico Europe.

Сім бюджетних напрямів

Депутати розглянули пропозиції щодо програми Global Europe, Європейського соціального фонду, програми досліджень Horizon Europe та механізму Connecting Europe Facility.

До пакета також увійшли Європейський фонд конкурентоспроможності, програма у сфері притулку та міграції й AgoraEU. Усі ці документи стосуються наступного багаторічного бюджету Євросоюзу.

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Переговори з Радою ЄС

Після голосування пропозиції переходять до переговорів із Радою Європейського Союзу. Основою для переговорного процесу стануть доповіді, які профільні комітети Європарламенту ухвалили щодо кожного з документів.

У матеріалі не уточнюється, коли саме сторони розпочнуть переговори або якими будуть їхні подальші рішення щодо семи бюджетних пропозицій.

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