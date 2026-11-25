Європейський парламент підтримав звіт із закликом до ЄС розробити скоординовану стратегію захисту системи міжнародного правосуддя та її інституцій від зовнішнього тиску, зокрема санкцій проти Міжнародного кримінального суду. Документ підтримали 438 голосами проти 168, ще 38 євродепутатів утрималися, повідомляє Anadolu Agency.

Захист від екстериторіальних санкцій

У звіті євродепутати заявили про безпрецедентні загрози міжнародному правосуддю, серед яких примусовий тиск, односторонні санкції та кампанії, спрямовані на підрив авторитету й незалежності таких інституцій, як МКС.

У документі зазначено, що США з минулого року запроваджували санкції проти посадовців МКС, які передбачали заморожування активів і заборону на надання матеріальної чи фінансової підтримки. Також у звіті згадано заходи проти мандатаріїв ООН та неурядових організацій-партнерів.

Євродепутати закликали ЄС оновити й активувати блокувальний статут, щоб захистити європейських операторів від екстериторіальної дії заходів, запроваджених третіми країнами. За їхньою оцінкою, американські санкції викликали занепокоєння серед європейських банків, страхових компаній і постачальників цифрових послуг. Це, на думку депутатів, може перешкоджати платежам і послугам, потрібним міжнародному правосуддю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пропозиції для інституцій ЄС

Парламент також рекомендував зменшувати залежність ЄС від неєвропейської фінансової та цифрової інфраструктури, застосовувати інструмент протидії примусу та співпрацювати з демократичними партнерами через торговельні угоди й політичний діалог.

Крім того, депутати запропонували полегшити отримання віз для свідків і правозахисників, залучених до процесів притягнення до відповідальності, а також закликали Європейську раду прямо інтегрувати Римський статут до законодавства ЄС. Єврокомісія та глава дипломатії ЄС мають запропонувати стратегію і план дій для захисту суддів, прокурорів, свідків і потерпілих, передбачуваного фінансування міжнародних механізмів правосуддя та координації між державами-членами, Євроюстом і слідчими органами ООН.

Згідно зі звітом, Єврокомісія має щороку оцінювати виконання стратегії, вплив іноземних санкцій і використання фінансування ЄС для міжнародного правосуддя. Доповідач Мунір Сатурі заявив, що документ є відповіддю парламенту на атаки проти міжнародного права та санкції адміністрації США щодо МКС, і закликав терміново застосувати блокувальний статут.

Читай нас у