Європейський парламент у Страсбурзі остаточно схвалив річний бюджет ЄС на наступний рік. За документ проголосували 406 депутатів, проти були 184, ще 69 утрималися, повідомляє Cyprus Mail.

Бюджет передбачає €199,7 млрд зобов’язань та €211,5 млрд фактичних платежів упродовж року. Із цієї суми €193 млрд зобов’язань і €202,6 млрд платежів припадають на статті, пов’язані з багаторічною фінансовою рамкою ЄС на 2021 рік і наступний рік.

Голосування депутатів із Кіпру

За бюджет проголосували троє представників Кіпру в Європарламенті: Міхаліс Хаджипантелас від Disy, Костас Маврідес від Diko та лідер Direct Democracy Cyprus Фідіас Панайоту. Депутат від Akel Йоргос Георгіу голосував проти, а представник Elam Геадіс Геаді утримався.

Ще один депутат від Disy Лукас Фурлас не був присутній під час голосування. За даними видання, він нещодавно повернувся з офіційного візиту Європарламенту до Канади.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переговори про видатки

Хаджипантелас разом із латвійським співдоповідачем Нілсом Ушаковсом відповідав за позицію Європарламенту щодо бюджету. Остаточний обсяг видатків виявився дещо меншим за їхню пропозицію, подану до парламенту минулого місяця.

Зокрема, фінансування проєктів згуртованості, спрямованих на зменшення регіональної нерівності, скоротили приблизно на €1 млрд порівняно з пропозицією співдоповідачів. Це частково компенсували збільшенням видатків на європейську публічну адміністрацію.

У бюджеті залишили €710,1 млн із початково виділених коштів. Європейська рада заявила, що цей резерв дасть ЄС змогу реагувати на непередбачувані потреби. Ушаковс назвав бюджет наступного року найменшим у новітній історії та заявив, що він не відповідає рівню амбіцій, до якого має прагнути Євросоюз.

Читай нас у