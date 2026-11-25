Європейський парламент закликав Європейський Союз розробити комплексну довгострокову стратегію для підтримки політичного переходу в Сирії, зміцнення державних інституцій та відновлення країни. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Умови підтримки ЄС

Євродепутати заявили, що сирійський народ має «історичну можливість побудувати вільну, демократичну та мирну країну» майже через два роки після падіння режиму Башара аль-Асада.

У доповіді наголошується, що підтримка ЄС має поважати територіальну цілісність Сирії, захищати права людини та громади меншин. Водночас вона має враховувати безпекові загрози, зокрема тероризм, організовану злочинність і зовнішнє втручання.

Парламент привітав оголошення про нове політичне партнерство ЄС із Сирією в січні 2026 року. Євродепутати наголосили, що європейська допомога, фінансування відбудови та будь-яке призупинення санкцій мають бути умовними й такими, що можуть бути скасовані.

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Цю підтримку, на думку депутатів, слід пов’язати з вимірюваним поступом у забезпеченні верховенства права, конституційній реформі, реформі сектору безпеки, підзвітності та захисті всіх громад.

Гуманітарна допомога і безпека

Європарламент зазначив, що гуманітарної допомоги в Сирії потребують понад 15,6 мільйона людей. Депутати закликали ЄС і держави-члени зберегти гуманітарну підтримку та допомогу для раннього відновлення країни.

Також євродепутати висловили занепокоєння через тривалу присутність у Сирії угруповання Даєш та інших терористичних організацій. Вони наголосили на потребі посилити співпрацю між перехідною владою Сирії, ЄС і міжнародними партнерами для протидії тероризму.

Після падіння режиму 8 грудня 2024 року нова адміністрація Сирії прагне поширити державну владу на всю територію країни та посилити контроль над прикордонними переходами. Башар аль-Асад того дня залишив Сирію та втік до Росії.

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