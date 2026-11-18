У Сербії керівництво Європейської народної партії вирішило призупинити асоційоване членство Сербської прогресивної партії (СНС), політичної сили колишнього президента країни Александара Вучича. Як повідомляє Politico Europe, рішення ще має затвердити Політична асамблея ЄНП 7–8 грудня.

СНС має статус асоційованого члена ЄНП, оскільки Сербія не входить до Євросоюзу. Після затвердження рішення партія матиме 12 місяців для виконання вимог європейської політичної сили. У разі невиконання цих вимог СНС може бути виключена з ЄНП.

Вимоги до Сербської прогресивної партії

ЄНП вимагає від СНС припинити політичне зближення та зв’язки з президентом держави-агресора Росії Володимиром Путіним і його партією «Єдина Росія», а також узгодити свою політику із санкціями ЄС проти Москви. Серед інших вимог — дистанціюватися від уряду Китаю та поновити відданість європейській інтеграції.

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ЄНП також хоче, щоб СНС припинила прославляння засудженого за воєнні злочини Ратка Младича. У документі, з яким ознайомилося Politico Europe, похорон Младича за сприяння держави названо переломним моментом для багатьох представників ЄНП, який сприяв рішенню про призупинення членства.

Контроль і передача влади

Сербську партію також закликали активніше співпрацювати з громадськими організаціями, зміцнювати свободу медіа та забезпечити мирну передачу влади «Студентському списку», який переміг на парламентських виборах наприкінці жовтня.

Із вересня 2025 року ЄНП проводила перевірку того, чи дотримується СНС базових цінностей політичної родини на тлі відступу від демократичних стандартів і верховенства права, а також придушення протестів. Керівництво СНС має щомісяця звітувати перед ЄНП, яка планує направити до Белграда спостережну місію навесні 2027 року. На момент публікації СНС не відповіла на запит про коментар.

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