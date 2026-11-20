Міжнародна група експертів Європейського товариства гінекології в консенсусній заяві назвала антагоністи рецепторів нейрокініну найефективнішими доступними негормональними препаратами для зменшення вазомоторних симптомів менопаузи — припливів і нічної пітливості. Заяву, опубліковану в журналі Gynecological Endocrinology, підготували для жінок, яким гормональна терапія протипоказана або які не хочуть її застосовувати, повідомляє News-Medical.

Препарати проти припливів

Експерти розглянули дані щодо ефективності, безпеки та придатності негормональних методів для окремих пацієнток. Системна менопаузальна гормональна терапія залишається найефективнішим методом лікування вазомоторних симптомів, однак може не підходити жінкам із гормоночутливими злоякісними новоутвореннями в анамнезі, перенесеною венозною тромбоемболією або серцево-судинними захворюваннями.

У клінічних дослідженнях селективний антагоніст рецепторів нейрокініну-3 фезолінетант знизив частоту вазомоторних симптомів приблизно на 63% через 12 тижнів, тоді як у групі плацебо зниження становило 40%. Ефект зберігався протягом 52 тижнів. Елізанетант, який блокує рецептори нейрокініну-1 та нейрокініну-3, у двох дослідженнях третьої фази зменшував частоту симптомів на 65–67% проти 42–46% у групах плацебо. Також препарат знижував порушення сну.

Обидва препарати потребують перевірки функції печінки до початку терапії та моніторингу під час лікування. Для фезолінетанту повідомляли про рідкісні, але серйозні випадки медикаментозного ураження печінки, а в дослідженнях елізанетанту інколи фіксували підвищення рівня печінкових ферментів.

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Інші варіанти допомоги

Серед препаратів, які використовують для інших медичних показань, експерти згадали пароксетин, венлафаксин, десвенлафаксин, габапентин і прегабалін. Венлафаксин та десвенлафаксин названі бажаними варіантами для пацієнток, які перенесли рак молочної залози та приймають тамоксифен, оскільки вони менш імовірно впливають на його терапевтичну дію. Клонідин і оксибутинін також можуть полегшувати симптоми, проте їхня ефективність і переносимість відрізняються.

Когнітивно-поведінкова терапія здатна зменшувати суб’єктивну інтенсивність припливів і пов’язаний із ними дискомфорт, а клінічний гіпноз — знижувати їхню частоту. У рандомізованому дослідженні за участю 187 жінок гіпноз зменшив самостійно оцінену частоту припливів на 74%, а об’єктивно виміряну — на 57%, одночасно поліпшивши якість сну.

Симптоми з боку сечостатевої системи

За легкого або помірного генітоуринарного синдрому менопаузи експерти рекомендують як першу негормональну лінію вагінальні зволожувачі та лубриканти. Препарати гіалуронової кислоти можуть полегшувати вагінальні симптоми, а тренування м’язів тазового дна — покращувати контроль сечовипускання і сексуальну функцію. Водночас метааналіз семи досліджень за участю 401 людини не виявив суттєвої переваги вагінальної лазерної терапії над імітацією процедури, тому її не радять застосовувати поза межами досліджень.

Автори заяви наголосили на індивідуальному підборі лікування з урахуванням симптомів, протипоказань, можливих побічних ефектів і вподобань пацієнтки. Вони також зазначили потребу в подальших дослідженнях довгострокової безпеки доступних методів.

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