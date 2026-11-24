На основних фондових ринках Європи, зокрема в Італії, Німеччині, Іспанії, Великій Британії та Франції, у вівторок, 24 листопада, індекси завершили торги зниженням на тлі падіння акцій компаній-виробників напівпровідників. Пан’європейський індекс Stoxx Europe 600 втратив 4,20 пункту, або 0,66%, і закрився на позначці 632,77 пункту після зростання приблизно на 1,8% днем раніше, повідомляє Anadolu Agency.

Найбільші втрати в Італії та Німеччині

Найбільше серед основних європейських ринків знизився італійський FTSE MIB — на 1,84%, до 48 121,19 пункту. Акції виробника чипів STMicroelectronics у Мілані втратили понад 10%.

Німецький DAX зменшився на 1,31%, до 25 005,51 пункту, а іспанський IBEX 35 — на 0,86%, до 19 015,80 пункту. Британський FTSE 100 опустився на 0,13%, до 10 467,07 пункту, тоді як французький CAC 40 втратив 0,05% і завершив сесію на рівні 8 040,49 пункту.

Нижче торгувалися також акції нідерландських виробників обладнання для напівпровідникової галузі ASML та ASM International, а також німецької Infineon. У США знижувалися акції Nvidia, які напередодні зросли на 31,5% після одностайного рішення ради директорів повернути Дженсена Хуанга на посаду генерального директора.

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Sanofi стримала спад французького індексу

Акції французької фармацевтичної компанії Sanofi зросли приблизно на 9,8%, що обмежило втрати CAC 40. Компанія домовилася придбати американського виробника ліків Insmed за 41 млрд доларів, запропонувавши по 175 доларів готівкою за акцію. Угода має розширити портфель Sanofi препаратами для лікування захворювань легень; її закриття очікують у першій половині 2027 року після схвалення акціонерів і регуляторів.

У Німеччині індекс ділового клімату Ifo у листопаді зріс до 90,6 пункту проти 90,1 пункту в жовтні завдяки поліпшенню настроїв у секторі послуг. Водночас настрої у виробничому секторі погіршилися після шести місяців поспіль зростання.

Інвестори також очікували на публікацію у США даних щодо цін на особисте споживання — показника інфляції, якому Федеральна резервна система надає перевагу перед засіданням 8–9 грудня.

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