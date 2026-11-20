Європейські лідери на саміті Коаліції охочих у Берліні, Німеччина, заявили про готовність брати участь у переговорах із Російською Федерацією — державою-агресором — щодо завершення її війни проти України. Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем сказав, що Європа має «чітку, послідовну та єдину переговорну позицію», а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав максималістські вимоги Москви нереалістичними.

Як повідомляє BBC News, президент США Дональд Трамп після тристоронньої зустрічі в китайському Шеньчжені з російським правителем володимиром путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном долучився до берлінського саміту телефоном. Його зять і спецпосланець Джаред Кушнер заявив, що Трамп прагне домовленості з Москвою за участю Європи.

Умови Європи

Мерц повідомив, що Європа готова до серйозних розмов із Росією про європейську безпеку лише за умови, що цьому передуватиме мирна угода з Україною. За його словами, переговори можуть розпочатися, якщо їхні умови будуть прийнятними для Європи та України.

Канцлер Німеччини також відкинув можливість поділу Європи на сфери впливу великих держав. Він заявив, що «ялтинський формат» не принесе миру, та наголосив, що без участі Європи мирної домовленості бути не може. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на слова Трампа, який назвав путіна «другом», заявивши, що російський правитель не є їхнім другом і ніколи ним не буде.

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Гарантії для України

Кушнер заявив, що російська сторона нібито готова довіритися оцінці американських посланців щодо участі європейців у переговорах і начебто не заперечує проти гарантій безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери висловили стриманішу оцінку перспектив домовленостей. Зеленський наголосив, що путін досі відкидав усі пропозиції.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав союзників зробити максимум для надання Україні систем протиповітряної оборони, необхідних для відбиття російських атак, а також повернутися до обговорення членства України в НАТО. Тим часом помічник путіна Юрій Ушаков заявив, що до розширення переговорного формату ще потрібно виконати «велику роботу».

Під час зустрічей у Китаї та Німеччині росія продовжила атаки на Київ. За даними BBC News, унаслідок удару по житловому будинку в Подільському районі загинула одна людина; посольства Нідерландів і Австрії, а також Володимирський собор повідомили про пошкодження.

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