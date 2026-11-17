Агентство Європейського Союзу з авіаційної безпеки (EASA) зобов’язало операторів турбогвинтових літаків ATR 42 і ATR 72 перевіряти клапани системи протиобледеніння з інтервалом до 160 льотних годин. Регулятор попередив, що несправність клапана може залишитися непоміченою до потрапляння літака в умови обледеніння та призвести до втрати керованості, з якої неможливо вийти.

Директиву з льотної придатності видали 16 листопада 2026 року, а чинності вона набуде 30 листопада. Як повідомляє AeroTime, EASA вже скорочувало інтервали між перевірками у січні 2025 року після аналізу конструкції. Подальший аналіз можливих відмов клапанів спонукав ATR у жовтні переглянути інструкції з технічного обслуговування.

Інтервали перевірок

Вимоги стосуються клапанів, які регулюють тиск і перекривають подачу повітря до системи протиобледеніння. Частота тестування залежить від моделі літака та від того, чи модифікацію виконали на заводі ATR, чи пізніше силами оператора.

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Для модифікованих ATR 42-400, ATR 42-500 та ATR 72 максимальний інтервал між перевірками скоротили з 1050 до 160 льотних годин, тобто на 85%. Для таких самих моделей без модифікації інтервал зменшили з 700 до 210 годин. Оператори ранніх версій ATR 42-200, ATR 42-300 і ATR 42-320 мають проводити перевірки кожні 190 годин замість 650.

Зв’язок із катастрофою у Бразилії

Бразильські слідчі назвали накопичення льоду та численні несправності системи протиобледеніння серед чинників, що сприяли катастрофі рейсу Voepass 2283 9 серпня 2024 року. Літак ATR 72-500 розбився у Віньєду, Бразилія, внаслідок чого загинули всі 62 людини на борту. ATR уперше повідомила операторів про перевірки клапанів у жовтні 2024 року, приблизно через два місяці після аварії.

Якщо клапан не пройде перевірку, оператор повинен усунути несправність до наступного польоту. Якщо опубліковані ATR інструкції не охоплюють конкретну несправність, оператор має отримати схвалені виробником вказівки та виконати необхідні роботи.

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