Європейський банківський орган підтвердив підтримку спільної європейської системи страхування депозитів. Європейська комісія, як очікується, подасть пропозиції щодо такого механізму в межах ширшого банківського пакета у першому кварталі 2027 року, повідомляє Cyprus Mail.

Технічна роль органу

Орган також відкинув припущення, що розглядає альтернативи спільній системі гарантування вкладів. Він заявив, що його завдання полягає у наданні Єврокомісії та європейським законодавцям технічних рекомендацій і доказової бази для розроблення механізму.

Голова органу Франсуа-Луї Мішо зазначив, що Європі потрібен більш інтегрований банківський ринок, аби диверсифікований банківський сектор міг належно фінансувати економіку. За його словами, для створення справжнього єдиного ринку необхідно усунути низку наявних перешкод, а страхування депозитів є важливою частиною цього процесу.

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Банківський союз ЄС

Спільне страхування депозитів залишається одним із ключових незавершених елементів банківського союзу ЄС. Така система могла б забезпечити більш однаковий захист вкладників у країнах-учасницях, тоді як нині гарантії значною мірою залежать від національних механізмів.

Європейський центральний банк також закликав скоординовано просуватися в реалізації головних складових банківського союзу, зокрема визначити конкретні кроки та графік запровадження європейської системи страхування депозитів. Серед інших пріоритетів — вільніше переміщення капіталу й ліквідності всередині транскордонних банківських груп та розвиток союзу заощаджень та інвестицій.

ЄЦБ вважає, що конкурентоспроможність банківського сектору слід посилювати через гармонізацію правил, інтеграцію та економію від масштабу, а не через дерегуляцію. Наслідки спільної системи для окремих країн, зокрема Кіпру, залежатимуть від остаточного дизайну механізму: правил внесків, розподілу ризиків і вимог до банків-учасників.

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