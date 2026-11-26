Члени Ради керівників Європейського центрального банку вважають імовірним подальше підвищення відсоткових ставок, оскільки зростання цін на енергію погіршило інфляційні прогнози для єврозони. Про це йдеться в оприлюдненому звіті про засідання 28–29 жовтня, повідомляє Anadolu Agency.

На жовтневому засіданні Рада керівників одностайно залишила без змін три ключові відсоткові ставки. Ставка за депозитами збереглася на рівні 2,50% після підвищень у червні та вересні.

Підтримка підвищення ставки

Значна кількість членів ради могла підтримати ще одне підвищення ставки в жовтні. Вони вважали, що нові економічні дані посилили аргументи на користь жорсткішої монетарної політики.

Інфляція в єврозоні у вересні зросла до 3,8% проти 3,2% у серпні та перевищила очікування. Конфлікт на Близькому Сході й розвиток війни Росії проти України підняли ціни на енергоносії вище припущень, закладених у вересневі прогнози ЄЦБ. Зростання вартості торкнулося не лише нафти й газу, а й переробленого палива та електроенергії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інфляція може залишатися вищою за ціль

Учасники засідання очікували, що дорожча енергія утримуватиме загальну інфляцію суттєво вище цільового рівня ЄЦБ у 2% протягом найближчих кварталів. Деякі члени ради висловили занепокоєння, що інфляція може не повернутися до цілі навіть до завершення 2028 року.

Базова інфляція водночас загалом залишалася стабільною: істотного впливу енергетичних витрат на зарплати чи цінові рішення компаній не зафіксували. Вищі ставки за кредитами та слабший попит на позики свідчили, що попередні підвищення ставок дедалі більше впливають на економічну активність. Члени ради також відзначили слабші короткострокові перспективи зростання та поставили під сумнів, як довго інвестиції у штучний інтелект і накопичення запасів підтримуватимуть світову економіку.

Попри погіршення інфляційних прогнозів, учасники засідання підтримали виважений підхід, водночас вважаючи подальше посилення монетарної політики імовірно необхідним. До грудневого засідання ЄЦБ отримає нові прогнози співробітників банку до 2029 року, дані про економічне зростання у третьому кварталі, ще два показники інфляції та додаткову інформацію про переговори щодо заробітних плат.

Читай нас у