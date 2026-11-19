Європейський виробник ракет MBDA та німецький стартап Atmos Space Cargo домовилися спільно дослідити можливість створення системи високоточного далекого удару з орбіти Землі. Проєкт передбачає поєднання військових корисних навантажень із технологіями орбітального транспортування та апаратами для повернення в атмосферу, повідомляє Defense News.

Оцінка технічних можливостей

На початковому етапі компанії аналізуватимуть архітектуру системи, її технічну реалізованість, інтеграцію корисного навантаження та можливість проведення технологічних демонстрацій. Atmos має надати експертизу в орбітальному транспортуванні й входженні в атмосферу, тоді як MBDA — досвід у сфері оборонних систем і військових корисних навантажень.

Генеральний директор Atmos Себастьян Клаус заявив, що метою співпраці є посилення звичайного стримування європейських союзників. За його словами, компанії розглядають орбітальне транспортування та повернення апаратів на Землю як новий рівень стратегічної інфраструктури. Atmos наголосила, що будь-яке майбутнє розгортання та застосування системи залежатиме від чинного законодавства й рішень відповідних державних та військових органів.

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Технології Atmos

Atmos розробляє багаторазовий космічний апарат для вантажних місій на низькій навколоземній орбіті. Для гальмування під час повернення в атмосферу він використовує надувний екран, що виконує функції теплозахисту й аеродинамічного гальма. Стартап повідомляв про успішне випробування цієї концепції у квітні 2025 року.

Компанія створює орбітальний апарат Phoenix 2, здатний доставляти до 100 кілограмів корисного навантаження та перебувати в польоті від трьох годин до 12 місяців. Цивільні апарати Phoenix, за заявою Atmos, залишатимуться окремими від оборонної системи, яку компанія вивчає разом із MBDA. Також стартап і Європейське космічне агентство аналізують більшу версію Phoenix 3 із потенційною вантажопідйомністю близько однієї тонни.

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