Європейсько-японська космічна місія BepiColombo вийшла на орбіту Меркурія після восьми років польоту. 21 листопада Європейське космічне агентство повідомило, що створений у Європі модуль увійшов на орбіту найближчої до Сонця планети та розпочав серію маневрів, які триватимуть кілька місяців. Як пише Nature, це лише друга місія після американської MESSENGER у 2011–2015 роках, що вийшла на орбіту Меркурія.

Два апарати на різних орбітах

До складу BepiColombo входять два наукові апарати: один розробило Європейське космічне агентство, інший — Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA. Поки що вони залишатимуться з'єднаними, а згодом працюватимуть на різних висотах над поверхнею планети.

Японський апарат MIO має досягти розрахункової орбіти 9 грудня. Він рухатиметься еліптичною траєкторією на висотах від 500 до 11 000 кілометрів, досліджуючи магнітне поле Меркурія та його взаємодію із сонячним вітром.

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Дослідження поверхні Меркурія

Європейський Mercury Planetary Orbiter, або MPO, після цього поступово знижуватиметься до березня 2027 року. Тоді він має зайняти орбіту на висоті від 400 до 1500 кілометрів, звідки його прилади безперервно вивчатимуть поверхню планети.

На борту MPO встановлено рентгенівську камеру-спектрометр Mercury Imaging X-ray Spectrometer, або MIXS. Під час перельоту науковці випробували прилад, спрямувавши його на Крабоподібну туманність — залишок наднової, яку на Землі спостерігали у 1054 році. За даними Nature, MIXS є першим пристроєм для рентгенівської візуалізації, відправленим у міжпланетну місію.

BepiColombo запустили в жовтні 2018 року. Для польоту до Меркурія апарату довелося поступово наближатися до Сонця, не набираючи швидкості, яка могла б спричинити проліт повз планету.

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