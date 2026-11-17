Європейські делегації на кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, ведуть переговори з Китаєм, щоб домогтися підтримки графіка підготовки нових звітів Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК). Європа розраховує, що позиція Пекіна допоможе подолати спротив частини держав, які наполягають на відтермінуванні публікації документів, повідомляє Politico Europe.

Науковці МГЕЗК сподіваються у 2028 році оприлюднити три частини сьомої доповіді з оцінки зміни клімату: про фізичні основи кліматичних змін, адаптацію до їхніх наслідків і способи обмежити подальше потепління. Графік має бути затверджений консенсусом урядів.

Суперечка щодо термінів

Індія та Саудівська Аравія пропонують надати більше часу авторам і урядам держав, що розвиваються, для розгляду та схвалення звітів. За їхнім альтернативним планом, перший документ може бути готовий до 2028 року, а два наступні — лише у 2029-му.

Європейські країни, а також низка держав, особливо вразливих до зміни клімату, виступають за завершення всіх трьох звітів у 2028 році. Вони вважають, що інакше наступне глобальне оцінювання виконання Паризької угоди на COP33 не матиме найсвіжіших наукових даних.

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Головна перемовниця ЄС Діана Акконча заявила, що сьома оцінювальна доповідь має бути готовою вчасно для другого глобального оцінювання. Президентка Маршаллових Островів Гільда Гайне також сказала, що науковці Тихоокеанського регіону вважають виконання роботи у визначені строки можливим.

Бюджетна невизначеність

Паралельно МГЕЗК не може погодити бюджет. За даними видання, фінансування організації перебуває під додатковим тиском через вихід США. На засіданні в Ефіопії минулого місяця країнам уже вшосте поспіль не вдалося досягти домовленості. Наступна зустріч для узгодження бюджету на наступний рік запланована на 1 грудня.

Індію та Саудівську Аравію в питанні термінів підтримують Кенія і держава-агресор Росія. Дипломати також зазначають, що Китай раніше виступав проти прискореного календаря, однак вважають його позицію потенційно змінною. Італійський спеціальний посланець з питань клімату Франческо Корваро заявив, що Китай не повністю узгоджує свою позицію з Індією та Саудівською Аравією.

Проєкт підсумкового рішення COP31, оприлюднений у понеділок, містить згадку про важливість МГЕЗК для глобального оцінювання. Віцеголова МГЕЗК Діана Урге-Форсац назвала обговорення між урядами на конференції корисними та наголосила на необхідності швидкого рішення через невизначеність для науковців і самої організації.

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