У Гаазі, Нідерланди, Європол повідомив про вилучення продовольчих товарів вартістю майже 80 млн євро під час міжнародної операції проти шахрайства з продуктами харчування. За даними Der Spiegel, правоохоронці затримали 79 підозрюваних і ліквідували 18 угруповань.

Операція за участю 57 країн

Розслідування тривало шість місяців, у ньому взяли участь 57 країн. Операцію також підтримували Європейська комісія та Інтерпол. Європейська поліцейська служба повідомила про вилучення понад пів мільйона підроблених товарів, майже 230 тис. літрів фальсифікованих напоїв і близько 1,7 млн кілограмів неякісних харчових продуктів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виявлені схеми

За інформацією Європолу, шахрайство найбільше стосувалося м’яса, алкогольних напоїв, фруктів та овочів. Серед виявлених порушень — недотримання гігієнічних норм під час виробництва м’яса в Болгарії, фальсифікація меду в Канаді та продаж вирощеної риби як дикої в Іспанії.

Слідчі також виявили схеми з фальсифікацією олії, переклеюванням етикеток на дешевих винах для продажу їх як дорогих, а також повторним пакуванням прострочених або зіпсованих продуктів із новим маркуванням. Європол попередив, що фальсифіковані або розбавлені харчові продукти можуть спричиняти хвороби, підривати стандарти безпеки харчів і спотворювати ринок.

Читай нас у