Єврозона зафіксувала дефіцит торгівлі товарами €10,3 млрд у вересні — Anadolu Agency

Єврозона у вересні зафіксувала дефіцит торгівлі товарами на €10,3 млрд, тоді як ринок очікував дефіциту в €4,5 млрд. Роком раніше торговельний баланс єврозони був профіцитним і становив €13,5 млрд. Водночас порівняно із серпнем, коли дефіцит сягав €16,6 млрд, показник скоротився, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на дані Eurostat.

Імпорт зростав швидше за експорт

Експорт товарів із країн єврозони у вересні зріс на 6% у річному вимірі — до €272,7 млрд. Імпорт збільшився на 16,1% і досяг €283 млрд, що й сформувало від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі.

Погіршення показника порівняно з вереснем минулого року насамперед пов’язане зі зростанням дефіциту в торгівлі енергоносіями: він збільшився з €20,7 млрд до €33 млрд. Профіцит у категорії машин і транспортних засобів, навпаки, скоротився з €10 млрд до €3 млрд.

За січень—вересень єврозона мала дефіцит торгівлі товарами на €36,5 млрд, тоді як за аналогічний період попереднього року фіксувала профіцит €102,2 млрд. Експорт за дев’ять місяців зріс на 2,4% — до €2,26 трлн, а імпорт — на 9,2%, до €2,3 трлн.

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Показники Європейського Союзу

У всьому Європейському Союзі дефіцит торгівлі товарами у вересні становив €16,8 млрд. У вересні минулого року ЄС мав профіцит €11,4 млрд, а в серпні цього року дефіцит сягав €25,3 млрд.

Експорт ЄС зріс на 4,7% у річному вимірі — до €240,1 млрд, тоді як імпорт збільшився на 17,9% — до €256,9 млрд. Вартість енергетичного імпорту зросла на 51,3%, до €51,5 млрд, а дефіцит торгівлі енергоносіями розширився з €24,1 млрд до €37,6 млрд.

Експорт ЄС до США скоротився на 10,6% — до €47,7 млрд, а імпорт зі США зріс на 14,7% — до €36,8 млрд. Через це профіцит ЄС у торгівлі зі Сполученими Штатами зменшився з €21,3 млрд до €10,9 млрд. Дефіцит у торгівлі з Китаєм зріс з €35,2 млрд до €41,7 млрд.

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