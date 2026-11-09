Exo завершив шостий тур у Сеулі, Південна Корея, трьома аншлагами — Korea Herald

K-pop гурт Exo завершив свій шостий концертний тур у Сеулі, Південна Корея. Фінальні виступи «Exo Planet #6 - EXhOrizon [dot]» відбулися на арені KSPO Dome та зібрали близько 33 тисяч глядачів: усі три шоу, зокрема місця з обмеженим оглядом, були розпродані, повідомляє Korea Herald.

У заключному концерті взяли участь Сухо, Чаньоль, D.O., Кай і Сехун. Тур стартував у квітні, охопив 14 міст і складався з 27 шоу. Виступ у Сеулі тривав близько трьох годин: музиканти виконали композиції різних періодів 14-річної кар’єри гурту, поєднуючи живий вокал із синхронною хореографією.

Пісні з нового альбому та відомі хіти

Концерт розпочався з композицій «Crown» і «Suffocate» з восьмого LP «Reverxe», а також хіта «Monster», випущеного 2016 року. До програми також увійшли «Moonlight Shadows», «24/7», «Sweet Lies» і «Crazy».

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Найгучніше публіка реагувала на виконання давніх фаворитів шанувальників — «The Eve», «Love Shot», «Tempo», «Lotto», «Ko Ko Bop» і «Call Me Baby». Гурт також представив EDM-медлі з пісень «Lucky One», «Power», «Don't Fight the Feeling» та «Run». Під час цього блоку учасники закликали глядачів підвестися й танцювати, а фанати махали світловими паличками.

Заяви про нові проєкти

Exo виконав зимове медлі з «Sing for You», «For Life», «Universe» та «The First Snow», а також композиції для фанатів «I'm Home» і «Flatline». У програмі також прозвучали ранні хіти «History», «Love Me Right» і «Growl».

Сухо заявив, що Exo повернеться з новою музикою та виступами якомога швидше. Сехун натякнув на майбутню активність із Каєм у межах нового юніт-проєкту та зазначив, що його хореографія буде особливо вражаючою. D.O. також готується випустити цифровий сингл «Darling» у середу — це буде його перший сольний реліз за два місяці після четвертого EP «Dopamine», що вийшов у вересні.

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