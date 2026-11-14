FAA скасувало загальнонаціональну заборону на зльоти у США — Channel NewsAsia

Федеральне авіаційне управління США (FAA) увечері 13 листопада скасувало загальнонаціональну заборону на зльоти, запроваджену через масштабний збій зв’язку, що вплинув на роботу авіадиспетчерських веж.

Наслідки збою

Як повідомляє Channel NewsAsia, через зупинку зльотів тисячі рейсів не могли вилетіти. Десятки тисяч пасажирів чекали в аеропортах, а деяких людей працівники авіакомпаній виводили з літаків незадовго до вильоту.

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Позиція влади

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Малін заявив, що на той момент не було ознак загрози для країни. За його словами, посадовці не бачили даних, які б вказували на навмисну атаку, і розглядали інцидент як телекомунікаційний збій. Водночас він зазначив, що влада не відкидала жодних версій.

Це був другий випадок запровадження такого загальнонаціонального обмеження в повітряному просторі США після атак 11 вересня 2001 року. У січні 2023 року FAA вже зупиняло зльоти через проблеми із системою NOTAM, яка передає пілотам відомості про небезпеки, зміни в роботі аеропортів та іншу важливу для польотів інформацію. Той збій тривав трохи менш як дві години.

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