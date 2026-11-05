FAA замінить дискети у диспетчерських пунктах США до 2028 року — Channel NewsAsia

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) планує до кінця 2028 року замінити застарілі дискети, які використовують для метеорологічної та іншої критично важливої інформації у понад 400 диспетчерських пунктах країни. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Нова система для диспетчерів

FAA впровадить Enterprise Information Display System, яка має замінити чотири системи, що походять із 1980-х років. Система збиратиме важливу оперативну інформацію в одному місці, щоб диспетчери могли швидше бачити оновлення щодо повітряного руху.

Адміністратор FAA Браян Бедфорд заявив, що відомство відмовляється від застарілих ручних процесів. За його словами, нова система дасть змогу диспетчерам миттєво обмінюватися критичними повідомленнями для рейсів, графіками використання обмеженого повітряного простору та звітами пілотів.

Оновлення застарілої інфраструктури

Дискети значною мірою перестали використовувати понад 25 років тому, а у великих обсягах їх не виробляють із 2011 року. Торік Конгрес США схвалив 12,5 млрд доларів на оновлення застарілої системи управління повітряним рухом. Міністр транспорту Шон Даффі також домагається виділення ще 30 млрд доларів на додаткову модернізацію.

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FAA паралельно замінює телекомунікаційні системи та інше старе обладнання. Агентство, зокрема, використовує комп’ютери Compaq, яким уже кілька десятиліть, а деякі запасні частини купує на eBay. Бедфорд раніше зазначав, що диспетчерські об’єкти країни працюють ізольовано один від одного на окремих аналогових комп’ютерах.

У меморандумі FAA для аеропортів від 23 жовтня йдеться про кілька нещодавніх збоїв у системі управління повітряним рухом через пошкодження волоконно-оптичних кабелів. Зокрема, 13 жовтня кабель, що з’єднував міжнародний аеропорт Джорджа Буша в Х’юстоні з мережею FAA, перерізали за межами аеропортових воріт. Це спричинило втрату обміну даними між об’єктами FAA та потребувало призупинення вильотів.

Агентство також продовжує відмовлятися від паперових смужок, якими авіадиспетчери відстежують літаки. Цей процес, розпочатий 2022 року в 49 великих аеропортах, триватиме щонайменше до 2028 року. У 27 великих аеропортах паперові смужки вже не використовують.

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