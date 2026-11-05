FAA запропонувало зміни правил для комерційних космічних запусків — Channel NewsAsia

У США Федеральне авіаційне управління (FAA) запропонувало спростити регулювання комерційних космічних запусків і повернень апаратів на Землю. Регулятор також планує наступного року переглянути систему ліцензування космічної діяльності, повідомляє Channel NewsAsia.

Нові вимоги безпеки

FAA пропонує змінити визначення випадків, коли переривання польоту не є обов’язковим, а також уточнити вимоги й пороги, за яких запуск або місію необхідно достроково припинити через проблему. Регулятор також хоче переглянути правила щодо руйнування космічних апаратів під час їхнього падіння на Землю та методику оцінювання ризику від уламків для людей на поверхні.

Зміни можуть полегшити компаніям SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса отримання дозволів на запуски. Компанії не надали негайних коментарів щодо ініціативи.

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Ціль до 2030 року

Білий дім має на меті створити можливість для щонайменше 1000 запусків і повернень космічних апаратів щороку до 2030 року. Минулого року було здійснено 178 запусків, а їхня загальна кількість була вдесятеро більшою, ніж у 2013 році. SpaceX домінує в цій сфері.

FAA також повідомило про розширення штату Управління комерційних космічних перевезень, призначення заступника адміністратора та найм команди аерокосмічних інженерів для прискорення розгляду заявок. Команда проводитиме аналіз безпеки й оцінювання, а також видаватиме дозволи на місії, водночас дотримуючись вимог громадської безпеки.

У жовтні FAA вже пропонувало дозволити операторам подавати заявки на запуски в електронному вигляді, надати більше гнучкості для підтвердження безпечності операцій і об’єднати три обов’язкові аналізи безпеки в один пакет документів. У липні регулятор пропонував відмовитися від окремих вимог кількох законів, щоб спростити та прискорити ліцензування комерційних космічних польотів.

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