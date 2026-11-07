FAA запустило перші цифрові диспетчерські вежі у США — The Guardian

Федеральне авіаційне управління США (FAA) оголосило про початок роботи перших у країні цифрових диспетчерських веж. Системи запустили в аеропорту Бартоу Екзек'ютів у штаті Флорида та муніципальному аеропорту Кенай на Алясці, повідомляє The Guardian.

Огляд аеропорту на 360 градусів

Цифрові вежі використовують системи камер і цифрові дисплеї, які надають диспетчерам безперервний огляд роботи аеропорту на 360 градусів. Вони охоплюють злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки та прилеглий повітряний простір.

В FAA наголосили, що технологія не має замінити диспетчерів. Її призначенням є надання працівникам більшої видимості та додаткової інформації для виконання їхніх чинних обов'язків із безпечного розділення повітряних суден.

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Модернізація авіаційної інфраструктури

Наступними цифрові вежі мають отримати ще п'ять регіональних аеропортів. Запуск є частиною модернізації американської системи управління повітряним рухом, у якій досі використовують застаріле обладнання, зокрема мідні телекомунікаційні лінії, дискети та паперові смужки для відстеження літаків.

У червні 2025 року Конгрес США схвалив 12,5 млрд доларів на п'ятирічну реформу системи управління повітряним рухом. Адміністрація президента Дональда Трампа також просить законодавців виділити ще 30 млрд доларів на додаткові оновлення. У вересні FAA запровадило програмний інструмент на основі штучного інтелекту Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, або Smart.

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