Федеральне авіаційне управління США (FAA) 24 листопада зняло обмеження на вильоти рейсів до міжнародного аеропорту Чикаго О’Хара через збій наземної системи спостереження. Обмеження діяло до невдовзі після 16:00 за місцевим часом, однак рейси до аеропорту й надалі затримувалися в середньому більш ніж на 45 хвилин, поки техніки ремонтували систему.

Обмеження для рейсів

Як повідомляє AeroTime, FAA запровадило обмеження о 13:15 за місцевим часом. Частину рейсів, що прямували до О’Хара, затримали в аеропортах вильоту.

Після зняття обмеження FAA запровадило програму наземних затримок для рейсів із континентальної частини США та чотирьох канадських аеропортів. Затримки в її межах могли сягати 99 хвилин. Згідно з вечірнім операційним планом FAA, програму планували застосовувати до опівночі за часом Чикаго.

Несправність системи

Збій торкнувся системи Airport Surface Detection Equipment, Model X (ASDE-X), за допомогою якої диспетчери відстежують літаки й транспортні засоби на злітно-посадкових смугах та руліжних доріжках. Система також попереджає диспетчерів про можливі конфлікти на злітній смузі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Через несправність FAA обмежило кількість прибуттів до 72 літаків на годину за конфігурації з двома злітно-посадковими смугами. Окреме повідомлення також попереджало, що літакам, які вже перебували в повітрі, могло знадобитися до 30 хвилин очікування перед посадкою.

За даними FlightAware, на момент останнього оновлення в О’Хара зафіксували 373 затримки, або приблизно 13% усіх рейсів аеропорту. Це стало другим таким обмеженням за два дні: 23 листопада FAA короткочасно зупиняло частину рейсів до О’Хара через нестачу персоналу в чиказькому диспетчерському центрі підходу.

FAA очікувало понад 52 тисячі рейсів у США того дня та більш як 417 тисяч рейсів упродовж дев’ятиденного періоду подорожей на День подяки.

Читай нас у