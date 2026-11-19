У США Федеральне авіаційне управління (FAA) зобов’язало операторів окремих літаків Boeing 737 Next Generation регулярно перевіряти цифрову систему керування польотом. Рішення ухвалили після виявлення несправності, яка може завадити системі автоматичного регулювання тяги відреагувати на значну різницю в тязі двигунів.

Ризик несподіваного крену

Як повідомляє AeroTime, проблема пов’язана з відсутніми або некоректними даними про положення спойлерів. Ці дані використовує система моніторингу різниці тяги двигунів у крейсерському режимі.

Якщо дані є ненадійними, система моніторингу може не активуватися. У такому разі між двигунами може виникнути значна різниця в тязі без вимкнення автомата тяги. FAA зазначило, що це здатне спричинити несподіваний крен літака, а якщо екіпаж вчасно не розпізнає та не виправить ситуацію — втрату керування повітряним судном.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Яких моделей стосується директива

Директива з льотної придатності AD 2026-23-04 поширюється приблизно на 300 зареєстрованих у США літаків Boeing 737-600, 737-700, 737-700C, 737-800 і 737-900. Моделі Boeing 737 MAX до неї не входять. Документ планують опублікувати 20 листопада 2026 року, а чинності він має набути через 15 днів.

Регулятор не проводив звичайної процедури попереднього громадського обговорення, пославшись на ризики для безпеки. Оператори мають регулярно виконувати вбудовані перевірки цифрової системи керування польотом, усувати виявлені несправності та повторювати тестування, доки система не пройде перевірку.

Перевірки старіших літаків

У жовтні 2022 року FAA вже запроваджувало повторювані перевірки для окремих Boeing 737 Classic моделей 737-300, 737-400 і 737-500. Тоді регулятор повідомляв, що несправність датчика спойлера або його проводки могла залишитися непоміченою комп’ютером автомата тяги.

Читай нас у