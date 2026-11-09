Фахівці узгодили визначення гострої недостатності печінки на тлі хронічної — STAT News

Фахівці із захворювань печінки з різних країн узгодили визначення гострої недостатності печінки на тлі хронічного захворювання. Це поширене та потенційно смертельне ускладнення у людей, які вже мають хворобу печінки.

Що означає цей стан

Як повідомляє STAT News, цей стан виникає, коли в людини з наявним захворюванням печінки її стан погіршується через гостре ушкодження. Йдеться не просто про тривалий перебіг хвороби, а про її раптове загострення на тлі вже наявної патології.

У США прикладом такого розвитку може бути цироз, який формувався тривалий час, а потім раптово загострився через алкоголь або вірусну інфекцію. Джерело не уточнює, які саме нові критерії увійшли до узгодженого визначення.

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Відмінність від гострої недостатності

Раніше цей стан визначали по-різному залежно від того, в якому регіоні перебували пацієнти. Через це було складніше зрозуміти відмінність між гострою недостатністю печінки на тлі хронічного захворювання та гострою печінковою недостатністю.

На відміну від першого стану, гостра печінкова недостатність розвивається швидко й виникає без попереднього захворювання печінки.

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