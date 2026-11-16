Фалконер: Британія матиме голос, але не голосуватиме за харчові правила ЄС — BBC News

Велика Британія матиме можливість впливати на формування правил Європейського Союзу щодо харчових продуктів, однак не матиме права голосу в ухваленні цих норм. Про це міністр у справах відносин з ЄС Геміш Фалконер заявив в інтерв’ю BBC News напередодні саміту, на якому прем’єр-міністр Енді Бернем сподівається погодити нову угоду з ЄС.

Домовленості мають зменшити бюрократичні бар’єри у торгівлі продовольством після Brexit. Фалконер заявив, що британська сторона братиме участь у процесі формування правил, а зниження витрат для імпортерів може позначитися на цінах у магазинах.

Менше перевірок і документів

За словами міністра, нинішні процедури вимагають від експортерів великої кількості документів, зокрема ветеринарних і фітосанітарних сертифікатів та паперів для прикордонного контролю. Деякі вантажівки Marks & Spencer, за його словами, потребують понад 300 сторінок документації для експорту харчів.

Фалконер зазначив, що частина постачальників відмовилася від експорту до ЄС через складність оформлення, а окремі товари, зокрема лінкольнширські ковбаски, стало майже неможливо постачати на європейський ринок. Запропоноване перезавантаження також може скасувати перевірки товарів, які після Brexit запровадили для переміщення з Великої Британії до Північної Ірландії, та окреме маркування Not for EU.

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Застереження опозиції та фермерів

Фалконер наголосив, що угода не передбачатиме авансових платежів. Водночас у ній може з’явитися положення про вихід із домовленостей, якщо майбутній уряд Великої Британії вирішить відмовитися від тіснішого узгодження з ЄС. За даними BBC, така умова пов’язана із занепокоєнням Євросоюзу можливими витратами на відновлення інфраструктури прикордонних перевірок, яку планують демонтувати.

Консервативна партія та Reform заявляли, що скасують заплановане перезавантаження, якщо прийдуть до влади. Консерватори вважають, що воно може залишити британських споживачів і компанії без впливу на створення регуляцій та без можливості їх відхиляти.

Президент Національної спілки фермерів Том Бредшоу позитивно оцінив можливе скорочення прикордонних перевірок і паперової роботи, але назвав угоду одночасно можливістю та ризиком. Він зазначив, що обсяги експорту харчової продукції до ЄС від 2019 року скоротилися більш ніж на третину. За словами Фалконера, харчова частина домовленостей може забезпечити додаткові 5 млрд фунтів стерлінгів, а всю угоду розраховують як таку, що додасть 0,4% до ВВП Великої Британії.

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