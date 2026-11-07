Фальковська і Сміт відігралися з 3:5 та вийшли до півфіналу — Interia Sport

Польська тенісистка Вероніка Фальковська та американка Алана Сміт вийшли до півфіналу парного розряду турніру WTA 250 у Ченнаї, Індія. У чвертьфіналі вони перемогли Жібек Куламбаєву з Казахстану та австралійку Габріеллу да Сілву Фік — 3:6, 7:5, 10:5, повідомляє Interia Sport.

Повернення після програного старту

Перший сет друга сіяна пара Фальковська/Сміт програла з рахунком 3:6. На початку другої партії Фальковська втратила свою подачу, але згодом польсько-американський дует вийшов уперед — 3:1. У сьомому геймі тенісистки звернулися до головної арбітрині після рішення про аут за рахунку 30:40. Пауза тривала кілька хвилин, однак рішення не змінили.

Після цього Фальковська і Сміт знову поступилися своєю подачею та програвали 3:4, проте виграли другий сет 7:5, реалізувавши третій сетбол.

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Сім очок поспіль у матч-тайбрейку

Переможниць зустрічі визначав матч-тайбрейк до десяти очок. Фальковська і Сміт поступалися 3:5, але після цього виграли сім очок поспіль. За рахунку 5:5 Фальковська здобула важливе очко біля сітки, а матч завершився подвійною помилкою суперниць на подачі.

У першому колі турніру польсько-американський дует обіграв японок Моюку Учідзіму та Нао Хібіно — 2:6, 6:4, 10:1. У півфіналі Фальковська і Сміт мали зіграти в суботу, а їхніх суперниць повинні були визначити пізніше того ж дня. За даними видання, у разі здобуття титулу Фальковська може повернутися до топ-100 парного рейтингу WTA.

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