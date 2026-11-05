Фалковська і Сміт вийшли до чвертьфіналу WTA в Ченнаї — Interia Sport

Польська тенісистка Вероніка Фалковська та американка Алана Сміт вийшли до чвертьфіналу парного розряду турніру WTA 250 у Ченнаї, Індія. У матчі проти японок Моюки Учідзіми та Май Хонтами вони перемогли з рахунком 2:6, 6:4, 10:1.

Вольова перемога після програного сету

Фалковська і Сміт, посіяні на турнірі під другим номером, поступилися в першій партії 2:6. У другому сеті польсько-американський дует повів 5:0, однак Учідзіма та Хонтама скоротили відставання до 4:5.

Фалковська і Сміт виграли вирішальний гейм другого сету та зрівняли рахунок за партіями. У матчевому тайбрейку вони перемогли 10:1.

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Суперниці у чвертьфіналі

Як повідомляє Interia Sport, у чвертьфіналі Фалковська та Сміт зіграють проти казахстансько-австралійської пари Жибек Куламбаєва та Габріелла Да Сілва Фік.

Сміт уже входить до топ-100 парного рейтингу WTA, що допомогло дуету отримати другий номер посіву. За даними видання, перемога на турнірі в Ченнаї дозволила б Фалковській увійти до топ-100 парного рейтингу WTA.

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