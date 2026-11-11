Фани Нептунаса вивісили банер після трагедії у Кракові — Interia Sport

Уболівальники литовського баскетбольного клубу «Нептунас» під час матчу Єврокубка проти «Шльонська Вроцлав» вивісили банер на підтримку поляків після трагедії у Кракові. Як повідомляє Interia Sport, на банері було гасло польською мовою: «W obliczu tragedii nie ma barw».

Матч завершився перемогою Нептунаса

Гра сьомого туру Єврокубка завершилася поразкою «Шльонська» з рахунком 82:90. Команда з Вроцлава програла першу чверть 18:21, виграла другу — 20:17, а в двох наступних поступилася з рахунками 26:30 та 18:22.

За даними видання, після матчу «Шльонськ» посідав останнє місце у своїй групі, маючи одну перемогу. Interia Sport зазначає, що увагу під час гри привернув насамперед банер литовських фанатів.

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Повідомлення про стрілянину у Кракові

Interia Sport стверджує, що 7 листопада на Головній ринковій площі Кракова 24-річний чоловік, перебуваючи в автомобілі, відкрив вогонь по людях. За інформацією видання, загинули шестеро людей, а понад десять осіб зазнали тяжких поранень.

За версією Interia Sport, підозрюваного затримали на перехресті вулиць Страдомської та Дітля двоє поліцейських. Видання повідомило, що чоловік помер у лікарні в понеділок, а прокуратура продовжила розслідування обставин події.

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