ФБР: ШІ-інструмент Artex міг зламувати системи менш ніж за три години — TechCrunch

ФБР попередило про використання зловмисниками ШІ-інструментів для автономних кібератак у США та інших країнах. За даними TechCrunch, пов’язаний із низкою атак інструмент Artex у деяких випадках давав змогу перейти від вибору цілі до активної компрометації систем менш ніж за три години.

Атаки на компанії та фінансовий сектор

У терміновому кібербезпековому повідомленні ФБР зазначило, що останніми місяцями хакери застосовували Artex та подібні відкриті інструменти проти фінансових установ, державних організацій, технологічних і оборонних компаній, операторів телефонного зв’язку та інтернету, а також юридичних фірм.

Artex належить до платформ для тестування захищеності мереж на основі ШІ. Його можна підключати до великих мовних моделей Anthropic, OpenAI, відкритих моделей і моделей з інших країн. За оцінкою ФБР, такі вторгнення можуть створювати значний мережевий трафік і спрацьовувати в системах захисту, однак швидкість атак ускладнює реагування фахівців.

Інструмент швидко сканує мережі в пошуку вразливостей, а потім може використовувати слабкий захист, незахищені або викрадені паролі. Після первинного доступу зловмисники можуть переміщуватися мережею та шукати бази даних, поштові скриньки й іншу чутливу інформацію.

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Постраждалі ConnectWise та установи Південної Кореї

ФБР повідомило, що після першої публічної появи Artex у липні його застосували в атаках на низку фінансових установ Південної Кореї. За даними відомства, зловмисники скористалися слабким кіберзахистом і відсутністю багатофакторної автентифікації, унаслідок чого викрали персональні дані щонайменше 68 тисяч людей.

Також ФБР підтвердило попередні висновки Microsoft про використання Artex для проникнення до компанії ConnectWise, що займається ІТ-управлінням. Хакери отримали доступ до хмарних середовищ Microsoft 365 щонайменше 2250 клієнтів ConnectWise та викрадали дані. Microsoft припускала, що за атакою могли стояти хакери, ймовірно пов’язані з Китаєм.

Відкрита версія інструменту все ще доступна

Компанія Barracuda також заявила про злам, пов’язаний з Artex. За її інформацією, інструмент виявив облікові дані стороннього сервісу, які компанія не відкликала після завершення співпраці з постачальником. Це дало зловмисникам доступ до сховищ облікових даних, які Barracuda використовувала для збирання даних із систем клієнтів. Компанія змінила всі облікові дані клієнтів, оскільки через недостатню деталізацію журналів не могла виключити доступ зловмисників до цих сховищ.

Після використання Artex у кібератаках його розробник закрив вихідний код програмного забезпечення. Водночас ФБР заявляє, що попередня відкрита версія інструменту й надалі широко доступна. Дослідники також виявили сотні систем Artex у відкритому доступі в інтернеті без пароля, зокрема систему, яку використовували для атак на Південну Корею.

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