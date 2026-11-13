ФБР США заявило про крадіжку $400 млн хакерами з КНДР — The Hill

ФБР США заявило, що північнокорейські хакери за останні 18 місяців викрали понад $400 млн у криптовалюті, застосовуючи схему соціальної інженерії FaceStealer. Про це повідомляє The Hill.

Фальшиві платформи для відеозв’язку

За даними Кіберпідрозділу ФБР, зловмисники використовували підроблені версії платформ для відеоконференцій, приховано записували відео з вебкамер і здійснювали проникнення до комп’ютерних систем. Їхніми цілями були люди, які працюють у криптовалютній індустрії.

ФБР повідомило про припинення роботи хмарної інфраструктури, яку використовували в цій схемі. Відомство також заявило, що ідентифікувало та вилучило понад 900 відеозаписів із вебкамер потерпілих у різних країнах світу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Атрибуція Sapphire Sleet

Американське відомство пов’язало FaceStealer із кластером північнокорейських хакерів Sapphire Sleet, також відомим як UNC1069. За інформацією Reuters, на яку посилається The Hill, це окрема група від хакерів, яких пов’язують із нещодавньою кібератакою на криптовалютну біржу Binance.

Раніше цього місяця КНДР заперечила причетність до атаки на Binance після того, як ФБР пов’язало кібератаку з країною. Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, назвала звинувачення проти Пхеньяна провокацією.

Читай нас у