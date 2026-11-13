ФБР заявило про вилучення $1,2 млрд криптовалюти після крадіжки з Binance — NDTV World

У США Федеральне бюро розслідувань заявило про вилучення понад $1,2 млрд у криптовалюті, яку, за повідомленнями, викрали минулого місяця з Binance — найбільшої у світі криптовалютної біржі. Про це повідомляє NDTV World.

Судовий дозвіл на активи

Міністерство юстиції США отримало судовий дозвіл на вилучення або накладення обмежень на криптоактиви вартістю понад $1,2 млрд. Загалом американська влада та представники приватного сектору заморозили понад $2,7 млрд із коштів, які, як повідомлялося, були викрадені.

Обсяг крадіжки з Binance оцінюють приблизно у $6,3 млрд. У матеріалі її названо найбільшою криптовалютною крадіжкою в історії.

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Заяви щодо КНДР

Раніше ФБР пов’язувало цю крадіжку з північнокорейським хакерським угрупованням TraderTraitor. У подібних випадках уряд США зазвичай подає до суду заяву про конфіскацію, після чого суд визначає, хто має законні права на повернуті кошти.

Окремо ФБР поклало на КНДР відповідальність за схему соціальної інженерії FaceStealer. За оцінкою американських посадовців, протягом останніх 18 місяців вона призвела до викрадення криптовалюти на $400 млн. За їхніми словами, схема поєднувала захоплення популярних застосунків для обміну повідомленнями та запис дипфейк-відео.

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