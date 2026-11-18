У США Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) надало 510(k)-дозвіл матеріалу PearlBone Putty 1600 для відновлення кісток. Це означає, що виріб можна виводити на американський ринок і продавати як матеріал для відновлення кісток після переломів, повідомляє ScienceAlert.

PearlBone Putty 1600 називають першим матеріалом для заміщення кісткової тканини, виготовленим із перламутру — блискучого внутрішнього шару мушель устриць. Розробкою займається біотехнологічна компанія Marine Biomedical.

Як виготовляють матеріал

Дослідники використовують мушлі перлової устриці Pinctada maxima, що трапляється біля узбережжя Західної Австралії. Мушлі подрібнюють на порошок, який змішують із сіллю фосфату кальцію та водою. Хімічна реакція, розроблена командою, дає змогу за 24 години перетворити карбонат кальцію з перламутру на фосфат кальцію, характерний для кісткової тканини людини.

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Автори опублікованої роботи повідомили, що композит на основі перламутру є біосумісним і біорозкладним, зберігає механічну міцність та в лабораторних умовах сприяв прикріпленню й розмноженню клітин, а також утворенню кісткової тканини. За задумом розробників, матеріал має підтримувати відновлення кістки, а згодом заміщуватися нормальною кістковою тканиною.

Обмеження та виробництво

Відповідно до вимог FDA, матеріал можна застосовувати для заповнення дефектів кістки, але він не має самостійно забезпечувати її загальну стабільність. Його можуть використовувати разом з іншими засобами фіксації, зокрема пластинами чи гвинтами.

Матеріал ще не буде одразу доступний для кісткової пластики: Marine Biomedical має налагодити його виробництво та продаж через партнерів у США. Для виготовлення PearlBone використовують побічні продукти перлинного господарства, які за інших умов могли б утилізувати.

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