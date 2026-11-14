FDA надало дозвіл на тест Molecular Designs для грипу A, B та RSV — News-Medical

У США Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) надало компанії Molecular Designs 510(k)-дозвіл № K262789 для її панелі SimplicityDx Panel FluA/FluB/RSV. Це перший тест компанії, що отримав дозвіл FDA, повідомляє News-Medical.

Одночасне виявлення трьох вірусів

SimplicityDx Panel FluA/FluB/RSV є мультиплексним тестом методом RT-PCR у реальному часі. Він призначений для якісного виявлення та розрізнення РНК вірусів грипу A, грипу B і респіраторно-синцитіального вірусу (RSV) у зразках мазків із передньої частини носа.

Панель призначена для людей із симптомами інфекції дихальних шляхів. Її результати мають бути допоміжним засобом для диференційної діагностики разом з іншими клінічними, епідеміологічними та лабораторними даними.

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Призначення для лабораторій

До панелі входять компоненти для виявлення грипу A, грипу B, RSV і внутрішній контроль. Вона розрахована на роботу з продуктами Simplicity Dx Extraction тієї самої компанії.

За інформацією Molecular Designs, роздільний формат панелі дає лабораторіям змогу використовувати лише потрібні для конкретного запуску тести та зменшити обсяг піпетування. Компанія також зазначила, що формат може допомогти скоротити відходи, спростити управління запасами та підтримує пакетну обробку в дні з більшим навантаженням.

Панель призначена лише для застосування за рецептом у лабораторіях, сертифікованих за програмою CLIA для виконання тестів високої складності.

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