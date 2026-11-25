У США Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) схвалило комбінацію безукластинібу та сунітинібу як терапію другої лінії для дорослих із поширеними гастроінтестинальними стромальними пухлинами (GIST), які раніше лікувалися іматинібом. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на Інститут раку Дани—Фарбера.

Результати дослідження PEAK

Підставою для схвалення стали результати дослідження третьої фази PEAK, яке очолював Інститут раку Дани—Фарбера. У ньому взяли участь 413 пацієнтів із поширеними GIST, які раніше отримували іматиніб.

Учасників випадково розподілили на дві групи: одна отримувала безукластиніб у поєднанні із сунітинібом, інша — лише сунітиніб, що був стандартною терапією. За даними дослідження, комбінація знизила ризик прогресування хвороби або смерті на 50%. Загальна частота відповіді на лікування зросла з 26% при монотерапії до 46% за застосування двох препаратів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Мутації KIT

Гастроінтестинальні стромальні пухлини виникають у травному тракті, зокрема у шлунку, тонкій і товстій кишці. У більшості таких пухлин клітини мають мутацію гена KIT, через яку вони неконтрольовано діляться. Інгібітори KIT, зокрема іматиніб та сунітиніб, поліпшили результати лікування, однак пухлини можуть розвивати резистентність через появу додаткових мутацій KIT.

Безукластиніб пригнічує поширені первинні та вторинні мутації, пов’язані з резистентністю при GIST із мутаціями KIT. Представник Інституту раку Дани—Фарбера Ендрю Вагнер зазначив, що результати PEAK підтримують біологічне обґрунтування повнішого пригнічення спектра мутацій KIT у конкретного пацієнта, що може забезпечити кращі й триваліші результати, ніж застосування одного препарату.

Читай нас у