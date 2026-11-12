FDA схвалило пероральну терапію гострого мієлоїдного лейкозу — News-Medical

За даними News-Medical, у США Управління з контролю за харчовими продуктами і ліками (FDA) схвалило повністю пероральну схему лікування для пацієнтів із уперше діагностованим гострим мієлоїдним лейкозом старшого віку або тих, кому не підходить інтенсивна хіміотерапія. Рішення, як повідомляє видання, ґрунтується на результатах дослідження ASCERTAIN-V, опублікованого в журналі New England Journal of Medicine.

Дві таблетки замість ін’єкцій

Схема поєднує таблетки децитабіну-цедазуридину та венетоклакс. Децитабін є хіміотерапевтичним препаратом, а цедазуридин дає змогу застосовувати його перорально. Венетоклакс блокує білок, необхідний раковим клітинам для виживання.

Раніше такі пацієнти щомісяця відвідували клініку для ін’єкцій протягом п’яти-семи днів і паралельно щодня приймали препарат у таблетках. Нова схема може дати змогу проходити лікування вдома та уникнути таких поїздок до клініки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати дослідження

У дослідженні I–II фази взяли участь 189 пацієнтів віком від 75 років або зі станами здоров’я, через які інтенсивна хіміотерапія була небажаною. Після того як у кістковому мозку пацієнтів не виявляли ознак раку, дослідники скорочували тривалість прийому препаратів у наступних циклах, зокрема залежно від відновлення показників крові.

Повної відповіді на лікування досягли 47% учасників, а значущу клінічну відповідь зафіксували у 63%. Серед пацієнтів, яким регулярно були потрібні переливання крові або тромбоцитів, 60% перестали їх потребувати під час лікування. Медіана загальної виживаності становила 15,5 місяця.

Порівняння зі стандартною схемою

Співавтор дослідження, гематолог Єльської школи медицини Амер Зейдан зазначив, що непряме порівняння вказало на подібні до стандартної ін’єкційної схеми показники виживаності, відповіді на терапію та безпеки. За його словами, скорочення тривалості прийому препаратів після відповіді на лікування допомогло швидше відновлювати показники крові та знизити ризик інфекцій або кровотеч.

Читай нас у