FDA схвалило Sunharbo від Bayer для зниження ризику повторного інсульту — STAT News

FDA схвалило препарат компанії Bayer під торговою назвою Sunharbo для зниження ризику повторного інсульту. За даними STAT News, це перший схвалений препарат нового класу ліків, який може безпечніше запобігати утворенню тромбів.

Механізм дії препарату

Sunharbo пригнічує білок XIa. Як повідомляє STAT News, вважається, що такий механізм може перешкоджати утворенню небезпечних тромбів без збільшення ризику кровотечі.

Чимало препаратів для розрідження крові не застосовують для профілактики повторного інсульту через пов'язаний із ними підвищений ризик кровотечі.

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Дані дослідження

У дослідженні III фази брали участь люди, які вже перенесли інсульт і отримували поширені методи лікування після нього. Повторний інсульт стався у 8,4% учасників групи плацебо та у 6,2% пацієнтів, які приймали Sunharbo.

За даними дослідження, це відповідає зниженню ризику на 26%. Протягом одного року потрібно лікувати 53 пацієнтів, щоб запобігти одному повторному інсульту.

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