FDA схвалило препарат Lipfendra (енліцитид) — перший інгібітор PCSK9, доступний у таблетованій формі для щоденного прийому. Як повідомляє ScienceDaily, препарат допомагає печінці виводити холестерин із крові та може стати альтернативою інʼєкційним засобам цього класу.

Результати досліджень

У пацієнтів, які вже приймали статини, енліцитид знижував рівень LDL-холестерину, який часто називають «поганим», приблизно на 57–65%. Такий результат зіставний з ефектом інʼєкційних інгібіторів PCSK9.

У порівняльних клінічних дослідженнях енліцитид знижував LDL приблизно на 65%. Для порівняння, бемпедоєва кислота знижувала показник на 6%, а езетиміб — на 28%.

Огляд потенційних переваг препарату підготували науковці Школи фармації та фармацевтичних наук Бінгемтонського університету. Його опублікували в журналі Annals of Pharmacotherapy.

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Застосування і побічні реакції

Препарат рекомендують приймати раз на добу вранці натщесерце. Після прийому слід зачекати 30 хвилин перед їжею або вживанням напоїв, окрім води, чорної кави чи звичайного чаю.

За даними огляду, засіб загалом добре переносили. Діарею та запаморочення у групі енліцитиду фіксували дещо частіше, ніж у групі плацебо. Вартість препарату становить 315 доларів за запас на 30 днів.

Дослідники зазначили, що поки не встановлено, чи зменшує енліцитид ризик інфарктів або інсультів. Препарат може бути варіантом для людей, яким складно переносити інʼєкції або не вдається контролювати рівень холестерину іншими пероральними засобами.

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