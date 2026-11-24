У США Управління з контролю за харчовими продуктами і ліками (FDA) схвалило гіредестрант під торговою назвою Wilserdly для лікування дорослих після операції з приводу раку молочної залози I–III стадій. Препарат призначений для пацієнтів з естроген-рецептор-позитивним і HER2-негативним типом захворювання, повідомляє The Hill.

Лікування після операції

Wilserdly застосовують окремо після хірургічного втручання; препарат випускають у формі таблеток для щоденного прийому. Він належить до класу пероральних антагоністів естрогенових рецепторів. Такі ліки перешкоджають зв’язуванню естрогену з рецепторами ракових клітин і сприяють руйнуванню цих рецепторів, що допомагає блокувати ріст пухлини.

За раннього гормон-рецептор-позитивного, HER2-негативного раку молочної залози стандартним підходом є операція з подальшою ендокринною терапією, зокрема тамоксифеном або інгібіторами ароматази. У FDA зазначили, що новий варіант лікування призначений для пацієнтів із проміжним або високим ризиком рецидиву.

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Результати дослідження та застереження

У рандомізованому дослідженні Wilserdly зменшив ризик рецидиву інвазивного раку молочної залози або смерті на 30% порівняно зі стандартною гормональною терапією. Через три роки 92,4% пацієнтів, які приймали новий препарат, були живі без інвазивного раку, тоді як серед учасників, які отримували традиційне лікування, цей показник становив 89,6%.

Серед можливих побічних реакцій названо біль у м’язах і суглобах, припливи жару, втому, головний біль, нудоту, уповільнення серцевого ритму, запаморочення, оніміння або поколювання в руках і ногах. Також можливі підвищення рівня печінкових ферментів, зниження показників клітин крові, підвищення рівня жирів у крові та зміни результатів ниркових аналізів. Препарат може зашкодити плоду під час вагітності; жінкам, які не завершили менопаузу, потрібне додаткове гормональне пригнічення. Wilserdly можуть приймати й чоловіки з раком молочної залози.

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