Компанія Theraclion повідомила, що Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) надало De Novo авторизацію її пристрою Sonovein для лікування поверхневого венозного рефлюксу у великих підшкірних венах. У джерелі цей стан названо основною причиною варикозного розширення вен.

Як повідомляє News-Medical, Sonovein використовує сфокусований ультразвук і дає змогу проводити лікування без розрізів та катетерів. У матеріалі його названо першою неінвазивною платформою сфокусованого ультразвуку для лікування варикозу. За наведеними даними, варикозне розширення вен вражає приблизно третину дорослих.

Результати дослідження

Рішення FDA ґрунтувалося на результатах ключового клінічного дослідження VEINRESET, зареєстрованого під номером NCT05926830. У ньому взяли участь 70 людей у чотирьох центрах у США та Європі.

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Дослідження досягло первинної кінцевої точки: через рік показник оклюзії великих підшкірних вен становив 96,8%. Серйозних або непередбачених небажаних подій не зафіксували, також повідомлялося про одну легку небажану подію.

Подальші плани компанії

Theraclion готується до запуску американської дочірньої компанії Sonovein Inc. Компанія також створила окремий код категорії III у системі CPT як початковий крок до можливого страхового покриття процедури.

Згідно з пресрелізом Theraclion, компанія планує створити референтні центри лікування та зосередитися на навчанні лікарів, клінічному впровадженні технології, технічній і сервісній підтримці.

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