FDA зобов’язало додати попередження про ризик NAION до препаратів GLP-1 — UPI

У США Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) зобов’язало виробників окремих препаратів — агоністів рецептора глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) — додати до маркування попередження про можливе підвищення ризику неартеріїтної передньої ішемічної нейропатії зорового нерва (NAION), повідомляє UPI.

Рідкісне захворювання очей

NAION є рідкісним захворюванням очей, яке може спричинити погіршення зору на одне око, а іноді — стійку втрату зору. Воно пов’язане зі зниженням припливу крові до передньої частини зорового нерва.

Серед симптомів NAION FDA називає раптову безболісну втрату зору на одне око, яку людина може помітити після пробудження. Також можливі затуманення зору або випадіння частини поля зору, зокрема поява сліпих плям чи тунельного зору, спотворення кольорів і зниження центральної гостроти зору.

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Людям, які помітили такі симптоми, рекомендують звернутися до медичного працівника. Факторами ризику NAION можуть бути куріння, діабет, підвищений артеріальний тиск, апное сну, анемія та захворювання нирок.

Яких препаратів стосується вимога

Агоністи рецептора GLP-1 імітують дію природного гормону, який вивільняється кишківником. За даними FDA, цей гормон допомагає контролювати рівень цукру в крові після їжі та впливає на ділянки мозку, що регулюють апетит і харчову поведінку.

Такі ліки застосовують для лікування діабету 2 типу, контролю маси тіла, а також з інших причин, зокрема для зниження ризику серйозних серцево-судинних подій. Серед схвалених FDA препаратів — Byetta, Victoza, Trulicity, Saxenda, Xultophy, Soliqua, Ozempic, Rybelsus, Wegovy, Mounjaro, Zepbound і Foundayo.

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