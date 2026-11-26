Федеральна суддя Дженніфер Л. Рошон у Нью-Йорку, США, відмовилася продовжити обмеження на політичну рекламу адміністрації президента Дональда Трампа, яку щонайменше частково фінансували коштом платників податків. Як повідомляє The Independent, коаліція позивачів не змогла переконливо довести, що ролики й надалі завдають неминучої та непоправної шкоди після виборів 3 листопада 2026 року.

Аргументи судді

Позов у Нью-Йорку подала коаліція, до якої входить громадська наглядова організація Common Cause. Позивачі просили встановити довгострокову заборону на рекламні ролики. У судовому документі Рошон зазначила, що терміновість попередніх клопотань про тимчасові обмеження була пов’язана саме з проміжними та місцевими виборами, які вже відбулися.

Ролики почали транслювати у вересні. Їх щонайменше частково оплатили за контрактом Міністерства внутрішньої безпеки США на 20 млн доларів. Деякі відео містили добірки виступів президента, згадки про зниження податків і підтримку правоохоронців. В одному з роликів використали фрагмент реклами президентської кампанії Трампа 2024 року.

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За описом видання, у цьому фрагменті Трамп іде коридором, а за кадром звучить його застереження про «останню битву» проти «глобалістів» і «паліїв війни». Позивачі стверджували, що ролики були незаконною державною пропагандою, спрямованою на просування передвиборчих меседжів президента напередодні голосування. Білий дім називав рекламу соціальними інформаційними повідомленнями.

Паралельна справа у Вашингтоні

Частину роликів також публікували в соцмережах адміністрації Трампа та на сайті Білого дому. Подальша доля реклами залежить і від паралельної справи у Вашингтоні, де Демократичний національний комітет просить суд заборонити адміністрації розробляти, поширювати й транслювати ці матеріали. Слухання у цій справі вже відбулося, але рішення ще не ухвалили.

Перед виборами судді в обох справах видали тимчасові заборони щодо частини реклами. Тимчасова заборона у справі демократів спливає наступного тижня. За словами старшого юрисконсульта Democracy Forward Бредлі Жирара, команда продовжить домагатися розгляду нью-йоркської справи по суті, щоб запобігти повторенню такої ситуації.

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