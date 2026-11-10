Федеральне розслідування в Австралії отримало понад 2 тисячі звернень — ABC News Australia

Федеральне розслідування з питань жіночого здоров’я в Австралії отримало понад 2 тисячі звернень від жінок, батьків і громадських активістів. Частина заявниць розповіла про нестачу допомоги після пологів — від труднощів із доступом до консультантів із грудного вигодовування до несвоєчасної підтримки психічного здоров’я, повідомляє ABC News.

Досвід матерів

Мешканка Перта Морган заявила, що перші тижні після народження її першої дитини стали одними з найскладніших у житті. За її словами, вона не висипалася та отримувала суперечливі поради від акушерок щодо грудного вигодовування. Доньку було важко годувати, вона недостатньо набирала вагу, що спричиняло значний стрес.

Жінка сказала, що брак підтримки змусив її почуватися забутою та виснаженою, а також думати, що вона не зможе мати ще одну дитину. Після цього Морган здобула підготовку післяпологової дули — фахівчині, яка надає новим матерям емоційну, фізичну й практичну підтримку.

Під час народження другої дитини її досвід був значно кращим після переїзду з регіональної Вікторії до Перта. Там вона мала більше підтримки та доступ до безперервного супроводу акушерок.

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Заклик до ширшої підтримки

Сенаторка від Лейбористської партії Маріель Сміт, яка очолює розслідування, заявила, що велика кількість звернень свідчить про бажання жінок бути почутими. За її словами, подібні історії надходять не лише із Західної Австралії, а й з інших регіонів країни.

Освітянка організації Newborn Mothers Джулія Джонс, яка працює у сфері післяпологової допомоги два десятиліття, зазначила, що матері часто залишаються без підтримки, якщо не мають стану, який потребує медичного втручання. Вона наголосила на потребі в немедичній допомозі, емоційному супроводі та кращому поясненні того, чого очікувати після пологів.

Слухання у межах розслідування триватимуть по всій Австралії до кінця року, а фінальний звіт мають подати в серпні 2027 року.

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