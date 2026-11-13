Федеральні сили взяли міста Тиграю, але бої тривають — BBC News

В Ефіопії федеральні сили встановили контроль над Мекелле та іншими головними містами північного регіону Тиграй після короткого збройного протистояння з Народним фронтом визволення Тиграю (ТНВФ). Водночас жителі регіону повідомляють про продовження боїв у центральній, північній і північно-західній частинах Тиграю, де застосовують важку артилерію та безпілотники, пише BBC News.

Бойові дії поновилися наприкінці вересня між ТНВФ, який десятиліттями керував регіоном, і національною армією Ефіопії. Попередня дворічна громадянська війна в Тиграї офіційно завершилася у 2022 році. За повідомленнями, під час нового конфлікту загинули сотні людей, зокрема десятки — внаслідок ударів безпілотників і авіанальотів.

Заяви сторін конфлікту

Ефіопські урядовці та їхні прихильники заявляють, що війна фактично завершилася, а подальшим завданням є витіснення сил ТНВФ із регіону. Радник прем'єр-міністра Гетачоу Реда, який раніше був високопосадовцем ТНВФ, заявив, що пріоритетом має стати стабілізація Тиграю.

Речник ТНВФ Мікаел Асгедом заперечив, що угруповання зазнало поразки, назвавши відхід із Мекелле та інших міст тактичним і стратегічним. За його словами, сили ТНВФ готують масштабний контрнаступ і вже здійснили атаки на ефіопські сили в кількох районах.

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Побоювання жителів і оцінки аналітиків

Очевидці поблизу міста Шераро біля кордону з Еритреєю повідомили про інтенсивні бої за участю артилерії та наземних сил. Джерела, пов'язані з федеральною армією, стверджують, що операції проти ТНВФ тривають на півночі Тиграю та в центральних гірських районах, а можливості угруповання поступово послаблюються.

Аналітики по-різному оцінюють перспективи конфлікту. Камерон Гадсон вважає, що ТНВФ може вести партизанську кампанію низької інтенсивності, однак не має достатнього ресурсу для широкомасштабної війни з федеральними силами. Ефіопський коментатор Яред Тібебу, навпаки, допускає затяжне протистояння, посилаючись на досвід ТНВФ у тривалій збройній боротьбі.

Жителі Мекелле розповідають, що після боїв життя в місті не повернулося до норми: люди мають обмежені кошти навіть на базові потреби, а місцевий бізнес майже не працює. Мешканці регіону кажуть, що прагнуть насамперед безпеки та можливості відновити своє життя.

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